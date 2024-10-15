Движение по набережной канала Грибоедова ограничат до конца июня следующего года

В Адмиралтейском районе на период с 15 октября 2024 по 30 июня 2025 года в связи с производством работ по размещению временных ограждений ограничивается движение транспорта по набережной канала Грибоедова — на участке от Большой Подъяческой улицы до Вознесенского проспекта.
В Василеостровском районе с 15 октября 2024 по 18 июля 2025 года по аналогичной причине ограничения вводятся при движении по набережной реки Смоленки — от 8−9-й до 6−7-й линий В. О. Кроме этого, в том же районе с 16 октября по 8 ноября из-за ремонта дорожного покрытия движение ограничат на Наличном мосту через Смоленку в створе одноименной улицы.
В Красногвардейском районе с 16 октября 2024 по 15 января 2025 года производство работ по размещению временного ограждения потеснит водителей на улице Коммуны — на пересечении с Отечественной улицей.
В Московском районе с 16 октября по 4 ноября в связи с запланированными работами по реконструкции канализационной сети ограничения будут действовать на Черниговской улице — от дома 17 стр. 1 до улицы Булавского, с закрытием движения по Черниговской в направлении от дома 17 стр. 1 к улице Булавского.
В Петроградском районе с 16 октября 2024 по 15 июня 2025 года из-за размещения временного ограждения ограничивается движение по улице Лизы Чайкиной — от Большой Пушкарской до улицы Благоева. Также на Петроградской стороне с 16 октября 2024 по 19 мая 2025 ограничения вводятся на Кронверкской набережной — от одноименного проспекта до Каменноостровского. В этой локации начнется строительство временного моста, который возведут на период капитального ремонта Кронверкского.
В Петродворцовом районе в связи со строительством автомобильной дороги в городе Петергоф с 16 октября по 21 ноября ограничения будут действовать при движении по Луизинской улице у пересечения с улицей Юты Бондаровской. С 17 октября по 20 ноября полностью закрывается движение по улице Юты Бондаровской — от Луизинской до улицы Володи Дубинина.
В Пушкинском районе с 16 октября 2024 по 31 мая 2025 года также из-за размещения временных ограждений в поселке Шушары движение перекроют по Детскосельскому сквозному проезду по автодороге от Московского шоссе до Центральной улицы.
В Центральном районе с 16 по 30 октября движение транспорта временно закрывается по 8-й Советской улице — от Кирилловской до Новгородской, включая перекресток с Кирилловской улицей. Причина — работы по строительству газопровода.
Ранее «Ъ-СПб» писал о других дорожных ограничениях, которые начали действовать из-за ремонта в семи районах Петербурга в минувшие выходные.