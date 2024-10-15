Движение по набережной канала Грибоедова ограничат до конца июня следующего года

В Василеостровском районе с 15 октября 2024 по 18 июля 2025 года по аналогичной причине ограничения вводятся при движении по набережной реки Смоленки — от 8−9-й до 6−7-й линий В. О. Кроме этого, в том же районе с 16 октября по 8 ноября из-за ремонта дорожного покрытия движение ограничат на Наличном мосту через Смоленку в створе одноименной улицы.