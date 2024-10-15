Срок сдачи строящегося под Новосибирском СКИФа предложили перенести на год

Согласно срокам прописанным в указе президента, СКИФ должен быть создан до 31 декабря 2024 года. Минобранауки хочет сдвинуть сроки до 31 декабря 2025 года. Для этого министерства предложило внести поправки в действующую редакцию Указа № 356. Соответствующий проект появился 10 октября. BFM-Новосибирск ознакомился с содержанием пояснительной записки, подписанной заместителем министра науки и высшего образования Дениса Секиринского. В ней указаны причины задержки создания СКИФ: