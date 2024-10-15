Срок сдачи строящегося под Новосибирском СКИФа предложили перенести на год

Министерство науки и высшего образования РФ предложило перенести реализации ЦКП «СКИФ», который строится в наукограде Кольцово под Новосибирском.
Согласно срокам прописанным в указе президента, СКИФ должен быть создан до 31 декабря 2024 года. Минобранауки хочет сдвинуть сроки до 31 декабря 2025 года. Для этого министерства предложило внести поправки в действующую редакцию Указа № 356. Соответствующий проект появился 10 октября. BFM-Новосибирск ознакомился с содержанием пояснительной записки, подписанной заместителем министра науки и высшего образования Дениса Секиринского. В ней указаны причины задержки создания СКИФ:
«Возникла необходимость в увеличении сроков реализации проекта ЦКП “СКИФ” в связи со следующими факторами:
— длительное согласование параметров источника синхротронного излучения поколения 4+ (источников с такими параметрами в мире нет), что привело к задержке начала проектирования на 1 год;
— введенные ограничения (вплоть до полного эмбарго) на поставку оборудования, комплектующих, технологий и программного обеспечения
(при создании было импортозамещено более 30 позиций оборудования, в том числе уникальные, как, например, СВЧ-клистроны мощностью 50 МВт, которые ранее производили только в Японии, США и Франции);
— изменение технических решений и корректировка проектной документации в связи с заменой инженерного оборудования из-за зарубежных санкций;
разработка и реализация дополнительных проектных решений в части усиления оснований фундаментов ключевых объектов в целях устранения просадочности грунтов (6 месяцев задержки); строительная сложность объекта, заключающаяся в технологической близости зданий, концентрации инженерных коммуникаций, а также применении нестандартных конструкций и строительных материалов;
— сложность и уникальность научного оборудования ускорительного комплекса и экспериментальных станций (заметная часть такого оборудования не производилась ранее ни в России, ни в зарубежных лабораториях".
Также Минобрнауки предлагает пересмотреть сроки реализации еще двух российских проекта класса «мегасайенс»: модернизацию курчатовского специализированного источника синхротронного излучения (КИСИ) и еще девяти станций (из 20) Международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК (Гатчина).
Напомним, о переносе сроков сдачи в эксплуатацию части объектов ЦКП «СКИФ» региональный Минстрой сообщал в начале августа 2024 года. После этого в новостной повестке был отель, который хотят построить возле СКИФа, и дорога к СКИФу, которую реконструируют по нацпроекту БКД.