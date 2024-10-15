От Спартака и Сократа до Россияны и Апреля: Названы самые необычные имена детей, рожденных в Петербурге в 2024 году

На что только не идут родители, чтобы их чадо не затерялось в толпе классических Сереж, Вов, Кать и Оль. Имена своим новорожденным детям мамы с папами придумывают тщательно, применяя фантазию, заглядывая в списки старинных имен и прислушиваясь к современным. В комитете по делам записи актов гражданского состояния с SPB.KP.RU поделились самыми необычными детскими именами, которые попадались на глаза специалистам в 2024 году.
ОТ СОКРАТА ДО ФЕВРОНИИ.
С начала января и по конец сентября в Петербурге родились сразу два «древнегреческих» мальчика: воин Гектор и философ Сократ. Звучит солидно! Еще один ребенок получил имя древнеримского персонажа — гладиатора Спартака. Хотя, кто знает — может, родители назвали сына в честь футбольного клуба или знаменитого актера Мишулина.
Еще несколько имен, по сложившейся традиции, можно отнести к старинным славянским. В этой компании теперь есть Всеслав, Илия, Фома и Светозар.
— Среди необычных мужских имен, присвоенных при рождении, отмечаются также Леопольд, Сильвестр, Викентий и Данис, — рассказали в комитете по делам ЗАГС.
Что до девчонок, то самой необычной из десятка детей стала малышка по имени Апрель. Другие мамы и папы нарекли дочерей Николиной, Евсенией, Россияной. А одна семейная чета назвала свою малышку Машей, да так и вписала в свидетельство о рождении в уменьшительно-ласкательной форме.
Несколько родителей вспомнили для своих дочерей отчасти позабытые имена: Стелла, Ефросинья и Янина. А еще Феврония — явно в честь православной святой.
В ЛИДЕРАХ ВСЕ ТЕ ЖЕ.
А вот список самых популярных ребячьих имен почти не поменялся: в топ-5 мужских вошли Михаил, Александр, Максим, Лев, Марк, а в топ-5 женских — София, Анна, Ева, Василиса, Мария.
В 2023 году среди мальчиков был востребован точно такой же набор имен, разве что Александром называли чаще и в пятерку входил Артем вместо Льва. А вот женское имя Алиса сдало позиции с прошлого года и выпало из пятерки лидеров, уступив Василисе.