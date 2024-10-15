От Спартака и Сократа до Россияны и Апреля: Названы самые необычные имена детей, рожденных в Петербурге в 2024 году

На что только не идут родители, чтобы их чадо не затерялось в толпе классических Сереж, Вов, Кать и Оль. Имена своим новорожденным детям мамы с папами придумывают тщательно, применяя фантазию, заглядывая в списки старинных имен и прислушиваясь к современным. В комитете по делам записи актов гражданского состояния с SPB.KP.RU поделились самыми необычными детскими именами, которые попадались на глаза специалистам в 2024 году.