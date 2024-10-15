Охоту на белочек объявили в Хабаровском крае

Сегодня, 15 октября, в Хабаровском крае открыли сезон охоты на целый ряд промысловых животных. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с этого дня в регионе можно добывать белку, горностая, колонка, ласку, летягу, норку американскую, росомаху, рысь и соболя. Охота продлится вплоть до 28 февраля 2025 года.
— При проведении охоты в общедоступных охотничьих угодьях края при себе нужно иметь охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, — рассказали в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.
В ведомстве также напомнили, что при любительской и спортивной охоте на белку, горностая, колонка, летягу, норок запрещается использовать длинноствольное огнестрельное оружие с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более 5,7 миллиметров. При добыче же росомахи и рыси не допускается калибр больше 8 миллиметров.
Напомним, что у жителей Хабаровского края, которые ходят на охоту, в ближайшее время появится цифровой помощник. Правительство России объявило о запуске в стране новой государственной информационной системы управления в области охоты и охотничьих ресурсов (ГИС «Охота»). Подобные онлайн-механизмы уже действуют в сельском хозяйстве, ЖКХ, других сферах.