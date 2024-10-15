Охоту на белочек объявили в Хабаровском крае

В ведомстве также напомнили, что при любительской и спортивной охоте на белку, горностая, колонка, летягу, норок запрещается использовать длинноствольное огнестрельное оружие с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более 5,7 миллиметров. При добыче же росомахи и рыси не допускается калибр больше 8 миллиметров.