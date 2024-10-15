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Воронежцам назвали номера телефонов по вопросу отопления

В понедельник, 14 октября, в Воронеже стартовал отопительный сезон.

Источник: Ave Calvar/CC0

В 13% домов батареи заработали уже в первый день. Горожане смогут задать вопросы по теплу в их домах по специально выделенным телефонам в управлении жилищно-коммунального хозяйства и в районных управах.

Мэр столицы Черноземья Сергей Петрин в своем телеграм-канале назвал эти номера:

управление ЖКХ — 228−33−21;

Левобережный район — 249−09−71;

Ленинский район — 206−91−52;

Центральный район — 259−76−63;

Железнодорожный район — 223−04−86;

Советский район — 225−71−01;

Коминтерновский район — 206−76−96.

Диспетчеры на вышеназванных телефонах будут отвечать на вопросы воронежцев в будни:

в понедельник — четверг с 09:00 до 18:00.

в пятницу с 09:00 до 16:45.

Перерыв с 13:00 до 13:45.

Горожане также могут обращаться по вопросам отопления в обслуживающую жилье организацию. Местных жителей предупредили, что в первые дни старта отопления, выделенные линии могут быть перегружены звонками.

В аварийных случаях необходимо позвонить по круглосуточному телефону 112.

ЖКХ