Воронежцам назвали номера телефонов по вопросу отопления

В 13% домов батареи заработали уже в первый день. Горожане смогут задать вопросы по теплу в их домах по специально выделенным телефонам в управлении жилищно-коммунального хозяйства и в районных управах.
Мэр столицы Черноземья Сергей Петрин в своем телеграм-канале назвал эти номера:
управление ЖКХ — 228−33−21;
Левобережный район — 249−09−71;
Ленинский район — 206−91−52;
Центральный район — 259−76−63;
Железнодорожный район — 223−04−86;
Советский район — 225−71−01;
Коминтерновский район — 206−76−96.
Диспетчеры на вышеназванных телефонах будут отвечать на вопросы воронежцев в будни:
в понедельник — четверг с 09:00 до 18:00.
в пятницу с 09:00 до 16:45.
Перерыв с 13:00 до 13:45.
Горожане также могут обращаться по вопросам отопления в обслуживающую жилье организацию. Местных жителей предупредили, что в первые дни старта отопления, выделенные линии могут быть перегружены звонками.
В аварийных случаях необходимо позвонить по круглосуточному телефону 112.