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Прокуратура Омской области инициировала проверку Муромцевских дорог

В прокуратуре Омской области провели проверку состояния дорог в 9 населенных пунктах Муромцевского района.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Муромцевского района Омской области провела проверку и выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

В ряде населенных пунктов района состояние автомобильных дорог оказалось неудовлетворительным, не соответствующим требованиям безопасности. На асфальте обнаружены просадки, выбоины и другие дефекты, затрудняющие движение транспорта и создающие опасность для водителей и пешеходов.

Органы местного самоуправления не выполняют свои обязанности по содержанию этих дорог в надлежащем состоянии.

В связи с этим, прокуратура подала иски в Муромцевский районный суд Омской области, требуя от администраций 9 сельских поселений принять меры по устранению нарушений и ремонту дорожного покрытия. В настоящее время судом рассматриваются поданные иски.