Прокуратура Омской области инициировала проверку Муромцевских дорог

Прокуратура Муромцевского района Омской области провела проверку и выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.
В ряде населенных пунктов района состояние автомобильных дорог оказалось неудовлетворительным, не соответствующим требованиям безопасности. На асфальте обнаружены просадки, выбоины и другие дефекты, затрудняющие движение транспорта и создающие опасность для водителей и пешеходов.
Органы местного самоуправления не выполняют свои обязанности по содержанию этих дорог в надлежащем состоянии.
В связи с этим, прокуратура подала иски в Муромцевский районный суд Омской области, требуя от администраций 9 сельских поселений принять меры по устранению нарушений и ремонту дорожного покрытия. В настоящее время судом рассматриваются поданные иски.