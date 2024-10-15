Проверке подлежала продукция индивидуального предпринимателя, который реализовал ее на одном из рынков областного центра. Специалисты обнаружили небезопасную детскую обувь, не соответствующую требованиям технического регламента Таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по безопасности.
Испытания не прошли ботинки детские марки «Микаса» с артикулом 1112Е, полуботики кроссовые детские с артикулом WV1017−1−3, а также WV793−1−2. Во всех случаях несоответствия касались продукции китайской компании Beijing YIWI Garments Company Ltd.
В инспекции пояснили, что для подкладки в обуви использовали 100% полиэстер, хотя в малодетской обуви недопустимо применение подкладки из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20%.
Продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Беларуси. Проконтролированному предпринимателю в Витебске, который также является поставщиком данного товара на территорию страны, предписано изъять продукцию из обращения.
Небезопасную детскую обувь обнаружили в продаже в Витебске
15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недопустимый материал подкладки в детской обуви обнаружен при проверке товаров в Витебске. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебской областной инспекции Госстандарта.
Проверке подлежала продукция индивидуального предпринимателя, который реализовал ее на одном из рынков областного центра. Специалисты обнаружили небезопасную детскую обувь, не соответствующую требованиям технического регламента Таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по безопасности.