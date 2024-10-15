Небезопасную детскую обувь обнаружили в продаже в Витебске

Проверке подлежала продукция индивидуального предпринимателя, который реализовал ее на одном из рынков областного центра. Специалисты обнаружили небезопасную детскую обувь, не соответствующую требованиям технического регламента Таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по безопасности.



Испытания не прошли ботинки детские марки «Микаса» с артикулом 1112Е, полуботики кроссовые детские с артикулом WV1017−1−3, а также WV793−1−2. Во всех случаях несоответствия касались продукции китайской компании Beijing YIWI Garments Company Ltd.



В инспекции пояснили, что для подкладки в обуви использовали 100% полиэстер, хотя в малодетской обуви недопустимо применение подкладки из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20%.



Продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Беларуси. Проконтролированному предпринимателю в Витебске, который также является поставщиком данного товара на территорию страны, предписано изъять продукцию из обращения.