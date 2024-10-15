Синоптики прогнозируют ночные заморозки в Калининградской области. Со второй половины недели температура воздуха будет опускаться до 0. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
В начале недели Калининградская область продолжает находиться в тылу уходящего циклона. Он несёт заряды дождя, которые уже во вторник станут локальными и кратковременными. Температура воздуха днём составит +10… +14°С, ночью — +5… +10°С.
Со среды по пятницу,
«Среднесуточные температуры по области на текущей неделе за счёт ночного выхолаживания несколько ниже нормы для этого периода октября. Но зато три дня, по меньшей мере, будем без осадков», — отметила специалист Гидрометцентра.