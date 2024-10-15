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Синоптики прогнозируют ночные заморозки в Калининградской области

Температура воздуха во второй половине недели будет опускаться до 0.

Сейчас в Олбани: +4° 3 м/с 87% 749 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

Синоптики прогнозируют ночные заморозки в Калининградской области. Со второй половины недели температура воздуха будет опускаться до 0. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В начале недели Калининградская область продолжает находиться в тылу уходящего циклона. Он несёт заряды дождя, которые уже во вторник станут локальными и кратковременными. Температура воздуха днём составит +10… +14°С, ночью — +5… +10°С.

Со среды по пятницу, 16—18 октября, погоду будет определять антициклон. В регионе ожидается переменная облачность, без осадков, с юго-восточным ветром до 7−12 метров в секунду. Ночью температура местами будет опускаться до 0, днём прогнозируют максимум +10… +13°С.

«Среднесуточные температуры по области на текущей неделе за счёт ночного выхолаживания несколько ниже нормы для этого периода октября. Но зато три дня, по меньшей мере, будем без осадков», — отметила специалист Гидрометцентра.