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Перебегал дорогу проезжую часть в неположенном месте: в Чишмах пенсионера насмерть сбила иномарка

70-летний житель Башкирии погиб под колесами Datsun.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 15 октября, в Чишминском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Авария произошла на улице Революционной в поселке Чишмы. 65-летний местный житель за рулем Datsun сбил 70-летнего пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. В результате происшествия пенсионер получил тяжелейшие травмы, он скончался от полученных травм.

По факту ДТП назначили проверку.

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