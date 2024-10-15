Перебегал дорогу проезжую часть в неположенном месте: в Чишмах пенсионера насмерть сбила иномарка

Сегодня ночью, 15 октября, в Чишминском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции республики.
Авария произошла на улице Революционной в поселке Чишмы. 65-летний местный житель за рулем Datsun сбил 70-летнего пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. В результате происшествия пенсионер получил тяжелейшие травмы, он скончался от полученных травм.
По факту ДТП назначили проверку.
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