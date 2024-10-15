Жители Ростовской области массово просят дать отопление

Некоторые муниципалитеты уже отреагировали на жалобы жителей и приняли решение о начале отопительного сезона. Так, в Таганроге вместо запланированного 21 октября тепло начнёт поступать в дома уже 15 октября. В Ростове с этого же числа по заявкам управляющих организаций ресурс будет подаваться в МКД.