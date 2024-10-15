Жители Ростовской области массово просят дать отопление

Жители Ростовской области массово просят власти региона дать отопление. Свои комментарии наши земляки оставляют в ТГ-канале донского губернатора.
Такое поведение связано с резким похолоданием и дождливой погодой.
«В Новочеркасске очень холодно, ветер, дождь. Боюсь ребёнка водить в сад в такой холод», — написала дончанка Екатерина Ч.
«В Миллерово температура воздуха 3 градуса. В квартире дикий холод. Прошу вас напомнить местным властям, что люди замерзают», — обратилась с просьбой к губернатору Анжела С.
Некоторые муниципалитеты уже отреагировали на жалобы жителей и приняли решение о начале отопительного сезона. Так, в Таганроге вместо запланированного 21 октября тепло начнёт поступать в дома уже 15 октября. В Ростове с этого же числа по заявкам управляющих организаций ресурс будет подаваться в МКД.
В Миллеровском районе, прокомментировали представители местной администрации, тепло поступает в жилые и общественные здания с 14 октября.