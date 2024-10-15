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В Волгоградской области снизилась заболеваемость ОРВИ и омикроном

На 41-й календарной неделе в Волгоградской области количество заболевших острыми респираторными инфекциями снизилось по сравнению предыдущей неделей на 12%, среди детей возрастной группы 7−14 лет — на 28%.

Источник: РИА "Новости"

Такие данные, передает V102.RU, опубликовало сегодня, 15 октября, региональное управление РПН.

В настоящее время в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии — преимущественно риновирусы, парагрипп, аденовирус, метапнвмовирус.

Количество случаев COVID-19, который протекает с похожими с ОРВИ симптомами, также снизилось — в 1,5 раза. По результатам генетического секвенирования в области продолжает циркулировать геновариант «Омикрон».

Напомним, в настоящее время в регионе прививки от гриппа сделали уже 33% жителей региона. Наибольшая активность отмечается в группах риска — среди работников медицинских организаций, образовательных учреждений.

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