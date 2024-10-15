Синтезированы первые образцы экологичного авиатоплива из биосырья

ТОМСК, 15 октября. /ТАСС/. Первые образцы авиационного биотоплива для гражданской авиации из композиционного сырья — растительных масел и промышленных отходов нефтеперерабатывающих заводов, создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Полученное топливо более легкое и стабильное, чем традиционные аналоги, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«На данный момент речь идет о нескольких десятках миллилитров керосина. Синтезируя биотопливо, мы получаем промежуточный продукт, который необходимо фракционировать для выделения керосиновой фракции. Этого объема хватает, чтобы определить основные физико-химические свойства и химический состав топлива. Особенностью полученного нами продукта является относительно низкое содержание ароматических компонентов, которые способствуют сажеообразованию в процессе горения. Это позволит снизить уровень вредных выбросов в окружающую среду», — приводятся в сообщении слова профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрия Глушкова.
Авиационное биотопливо ученых ТПУ имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными топливами нефтяного происхождения. Среди них, помимо снижения экологической нагрузки авиатранспорта на окружающую среду, также простой синтез и улучшенная термоокислительная стабильность. При этом альтернативное топливо соответствует строгим требованиям, предъявляемым к традиционному топливу по нормативным показателям. Кроме того, ученые при синтезе используют смесевое сырье, что позволяет эффективно утилизировать отходы нефтеперерабатывающих заводов.
«Основная задача при синтезе биотоплива — его полная совместимость с существующей авиационной отраслью. По стандарту биотопливо должно отвечать таким же требованиям, как и традиционное углеводородное топливо. Однако можно выделить несколько преимуществ нашего продукта. Наше биотопливо обладает лучшей термоокислительной стабильностью, что минимизирует окисление топлива и изменение его характеристик во время полета, когда его используют в качестве теплоносителя. Также биотопливо характеризуется лучшими показателями дистилляции, что влияет на снижение длительности процесса подготовка топливной смеси», — приводятся слова Глушкова.
В качестве биосырья использовались различные виды масел — талловое, рыжиковое, рапсовое, отходы кулинарных масел, а также смесевое сырье нефтяного происхождения. Это отходы нефтеперерабатывающих заводов, которые смешивают в разных пропорциях с маслами. В будущем сырьевая база будет расширяться.
Сейчас ученые проводят аналитические исследования для выявления наиболее перспективных образцов полученных биотоплив, которые могут конкурировать с традиционным углеводородным топливом. В дальнейшем планируется наработать больше объемы биотоплива и провести сравнительные испытания на малогабаритных авиационных двигателях.