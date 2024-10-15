Синтезированы первые образцы экологичного авиатоплива из биосырья

«Основная задача при синтезе биотоплива — его полная совместимость с существующей авиационной отраслью. По стандарту биотопливо должно отвечать таким же требованиям, как и традиционное углеводородное топливо. Однако можно выделить несколько преимуществ нашего продукта. Наше биотопливо обладает лучшей термоокислительной стабильностью, что минимизирует окисление топлива и изменение его характеристик во время полета, когда его используют в качестве теплоносителя. Также биотопливо характеризуется лучшими показателями дистилляции, что влияет на снижение длительности процесса подготовка топливной смеси», — приводятся слова Глушкова.