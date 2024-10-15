Очереди из фур продолжают сокращаться на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Чуть более 1,2 тысячи фур стоят в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС, днем ранее машин было почти 1,3 тысячи, об этом свидетельствуют данные белорусского погранкомитета.
Второй день подряд скопления большегрузов фиксируются только по двум направлениям — литовском и латвийском.
На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» находится сейчас 480 грузовиков (днем ранее было 530) и 570 — в «Беняконях» (было 600).
На погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе машин не так много — там в настоящее время находится 160 фур. В понедельник утром там было 150 машин.
Что касается очередей из легковых машин, то они фиксируются только на польском направлении и за последние сутки очередь существенно увеличилась. Так, если в понедельник утром в ПП «Брест» насчитывалось 210 легковушек, то сегодня утром — 325.
Также на этом погранпереходе появилась небольшая очередь из шести пассажирских автобусов.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.