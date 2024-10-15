Олбани
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очереди из фур продолжают сокращаться на границе Беларуси с ЕС

Который день подряд на границе Беларуси с Польшей нет скоплений из грузовиков, но увечилось количество легковушек и образовалась очередь из рейсовых автобусов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Чуть более 1,2 тысячи фур стоят в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС, днем ранее машин было почти 1,3 тысячи, об этом свидетельствуют данные белорусского погранкомитета.

Второй день подряд скопления большегрузов фиксируются только по двум направлениям — литовском и латвийском.

На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» находится сейчас 480 грузовиков (днем ранее было 530) и 570 — в «Беняконях» (было 600).

На погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе машин не так много — там в настоящее время находится 160 фур. В понедельник утром там было 150 машин.

Что касается очередей из легковых машин, то они фиксируются только на польском направлении и за последние сутки очередь существенно увеличилась. Так, если в понедельник утром в ПП «Брест» насчитывалось 210 легковушек, то сегодня утром — 325.

Также на этом погранпереходе появилась небольшая очередь из шести пассажирских автобусов.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

ЕС