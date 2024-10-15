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«12 октября — летний период»: в мэрии Магнитогорска рассказали, зачем косили траву под снегом

Стрижка заснеженного газона в Магнитогорске оказалась запланированной.

Источник: скриншот из соцсетей

В администрации Магнитогорска рассказали, почему подрядчики в минувшие выходные устроили стрижку газона под снегом. По данным пресс-службы мэрии, покос травы проводится в летний период, который длится с 15 апреля до 15 октября. Специалисты укладывались в сроки и привели траву в порядок в плановом режиме:

— Так как по проспекту Пушкина высота травостоя была превышена — более 15 сантиметров, 12 октября — летний период — в плановом режиме проводились работы по покосу травостоя на разделительной полосе.

В мэрии также рассказали, что на территории города в тот день снег выпал локально и успел растаять за короткий промежуток времени. Кроме того, стрижку газона в последний раз обязательно проводят в начале октября, чтобы подготовить его к зиме.

— С наступлением морозов высокая трава увядает, а весной мешает появлению новых побегов. Последний раз покос газона рекомендуется проводить в начале октября. Все зависит от региона и среднесуточной температуры, — ответили в пресс-службе администрации Магнитогорска.