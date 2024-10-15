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В Петербурге уложили асфальт на улице Салова

Площадь нового покрытия равна 80 тысячам квадратных метров.

Источник: РИА "Новости"

Ремонт улицы Салова во Фрунзенском районе завершен, об этом заявила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Работы были проведены на участке от Витебского проспекта до Софийской улицы. Дорожники положили два слоя асфальта на дороге и тротуарах, общая протяженность которых составляет 2,12 километра. Площадь нового покрытия равна 80 тысячам квадратных метров.

Кроме того, было отремонтировано полотно между трамвайными путями, восстановлено благоустройство и нанесена новая разметка термопластиком. Эти мероприятия проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Улица Салова является ключевой транспортной магистралью района, рядом расположены станция метро «Бухарестская», Академия транспортных технологий и другие важные социальные объекты.

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