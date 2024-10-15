Новый гимн Крыма может написать Олег Газманов

О том, что у Крыма будет новый гимн, Владимир Константинов завил в сентябре. В начале октября в Крыму создали комиссию по подготовке нового гимна республики, в котором будут отражены события Крымской весны. Новый вариант гимна может быть принят уже к концу года, сообщил ранее первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.