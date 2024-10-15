Новый гимн Крыма может написать Олег Газманов

«Инициатива нашла отклик у крымчан и жителей других регионов России. В наш адрес уже поступили предложения от общественности. Наша идея заинтересовала и известных творческих деятелей, в особенности — народного артиста России, певца и композитора, поэта, актера, продюсера Олега Газманова», — написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас рабочая группа Госсовета занимается организационными вопросами, разрабатывают положение конкурса. Спикер крымского парламента подчеркнул, что в новом гимне важны не сроки, а содержание.
«Новый Гимн Крыма должен сохранять свою силу на протяжении веков, его слова должны находить отражение в душах многих поколений крымчан. К такому результату мы стремимся», — подчеркнул Константинов.
О том, что у Крыма будет новый гимн, Владимир Константинов завил в сентябре. В начале октября в Крыму создали комиссию по подготовке нового гимна республики, в котором будут отражены события Крымской весны. Новый вариант гимна может быть принят уже к концу года, сообщил ранее первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.