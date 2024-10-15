В Иркутской области появилось три новых памятника природы

В Приангарье появилось три новых памятника природы регионального значение. Так в список попали «Водопады реки Подкомарной», которые находятся в Слюдянском районе, «Водопад на реке Заворотницкой» и «Водопад на реке Безымяной», они расположились в Ольхонском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.