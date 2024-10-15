В Иркутской области появилось три новых памятника природы

В Приангарье появилось три новых памятника природы регионального значение. Так в список попали «Водопады реки Подкомарной», которые находятся в Слюдянском районе, «Водопад на реке Заворотницкой» и «Водопад на реке Безымяной», они расположились в Ольхонском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Для каждого из них утвердили охранные зоны, а это значит, что за их состоянием будут пристально следить. Территории славятся своей удивительной природой.
— Охранные зоны необходимы для того, чтобы уникальные природные объекты сохраняли экосистемы и ландшафтные особенности. Это важная часть природоохранной работы региона, — рассказала министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.
Сейчас в регионе установлены 33 охранные зоны. До конца 2024 утвердят еще девять территорий, что поможет в защите природного наследия Приангарья.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинске возвели пятиэтажный дом. Туда в ближайшее время заедет медицинский персонал.