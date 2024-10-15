Арт-объект «Банки Сгущенки и супа Cambells’s» восстановили в Екатеринбурге

Он расположен по адресу: Самоцветный бульвар, 4.
Арт-объект начал ветшать, поэтому местные жители сами обратились к «Стенографии» с просьбой восстановить его. Для реставрации был приглашен художник Миша Мак из Новосибирска. В 2010 году в составе команды TAKNADO он принимал участие в создании арт-объекта.
«В этих рисунках можно найти множество отсылок к созданию работы командой TAKNADO в 2010 году: к истории самих банок сгущенного молока и супа, а также к теме востока и запада, которая была и остается основным вдохновениям для создания этого произведения уличного искусства, — сказал Миша Мак. — Объединяют все элементы на банках фрагменты народных стилей росписи и авторский стиль».
Кроме восстановления самой работы волонтеры и организаторы фестиваля прибрались на территории вокруг арт-объекта и покрасили элементы детской площадки.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге, на стене гаражного кооператива дома № 16 на улице Профсоюзной появился новый мурал. Он посвящен анимационному фильму «Дедушка Химмаш» и был нарисован в рамках уральской паблик-арт программы «ЧО».
Мурал создал профессиональный художник-аниматор и куратор детской мастерской уличного мурала Иван Ханжин.