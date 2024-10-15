Арт-объект «Банки Сгущенки и супа Cambells’s» восстановили в Екатеринбурге

«В этих рисунках можно найти множество отсылок к созданию работы командой TAKNADO в 2010 году: к истории самих банок сгущенного молока и супа, а также к теме востока и запада, которая была и остается основным вдохновениям для создания этого произведения уличного искусства, — сказал Миша Мак. — Объединяют все элементы на банках фрагменты народных стилей росписи и авторский стиль».