Стерлитамаковец, напавший на полицейских на крыше ТЦ, в тяжелом состоянии

Министерство здравоохранения Башкирии рассказало о состоянии пострадавших в недавней потасовке в Стерлитамаке.
Напомним, за час до полуночи 14 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение от работников торгового центра «СитиМолл». Они пожаловались на разгуливающего с ножом мужчину, который «совершал хулиганские действия». Прибывший на место наряд пытался успокоить дебошира, но тот вел себя неадекватно и агрессивно. Он не реагировал на требование полиции успокоиться и забрался на крышу ТЦ. Там правонарушитель бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. В соответствии с Законом «О полиции» стражи порядка применили табельное оружие.
Как сообщили «КП-Уфа» в Минздраве республики, получившему ножевое ранение полицейскому медики оказали помощь, сейчас он проходит лечение дома.
— Нападавшего прооперировали. Он находится в тяжелом стабильном состоянии, — сообщили в ведомстве.
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