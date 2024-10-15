Минчане могут проверить качество своей воды онлайн

По информации Минскводоканала, в горожане получают воду из двух источников: подземных (артезианская вода) и поверхностного (резервное водохранилище «Крылово»).



Узнать качество воды в доме можно на сайте предприятия. Для этого нужно выбрать вкладку «Качество и экономия воды», а затем ввести в поисковом поле название улицы и номер дома в соответствии с несложной инструкцией. После этого в таблице ниже отобразятся показания качества воды.