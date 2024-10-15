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В Самаре не подавали отопление в многоэтажку из-за спора двух ТСЖ

Отопление подали в жилой дом после вмешательства прокуратуры.

В Самаре не подавали отопление в многоквартирный дом № 240 на улице Советской Армии из-за препирательств двух Товариществ собственников жилья.

Как установила прокуратура Октябрьского района Самары, причина по которой 16-этажка оставалась без тепла стал спор, возникший между обслуживающим дом ТСЖ «Заря» с ТСЖ «Волжские Зори», управляющим соседним домом № 240б.

Спор прекратил прокурор района, предостерёгший председателя ТСЖ «Волжские зори» о недопустимости нарушения прав жильцов и несоблюдения закона о подготовке муниципалитета к отопительному сезону.

После вмешательства прокуратуры Октябрьского района в многоэтажке включили отопление, сообщили в прокуратуре Самарской области.

ЖКХ