В Бурятии рядом с крупнейшим в Евразии солнечным телескопом обустроят инфраструктуру

УЛАН-УДЭ, 15 октября. /ТАСС/. Специалисты возведут и обустроят объекты инфраструктуры рядом со строящимся в поселке Монды в Бурятии крупнейшего в Евразии солнечного телескопа. Об этом сообщил своем Telegram-канале заместитель председателя правительства республики Евгений Луковников.
«Реализация проекта повлечет инфраструктурное развитие в самих Мондах. Это строительство подъездной дороги, развитие гостинично-кемпингового хозяйства, будет развернут центр СТО. Также будем решать вопрос по строительству очистных сооружений, увеличению энергомощностей», — сообщил Луковников.
Он добавил, что в планах также строительство в поселке двух многоквартирных домов — один планируется использоваться в качестве служебного жилья, второй будет для научных сотрудников, которые готовы переехать и работать в обсерватории постоянно.
Строительство телескопа, который является одним из объектов Национального гелиогеофизического комплекса, началось в июле 2024 года. Это проект класса «мегасайенс», при его реализации можно будет отслеживать процессы в ближнем космосе, изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу, исследовать структуру и физику атмосферы Земли. Строительство Национального гелиогеофизического комплекса завершится к 2030 году.
Место для создания телескопа выбрано неслучайно: в Саянской обсерватории наблюдаются продолжительные периоды с очень высокой прозрачностью атмосферы. Диаметр зеркала телескопа составит 3 м — это позволит делать снимки и видеозаписи с недостижимым прежде пространственным, временным и спектральным разрешением. Коронограф будет управляться дистанционно, это делает его доступным для исследователей из других стран.
«Команда ученых из Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) проектировала телескоп восемь лет, его строят на базе Саянской обсерватории. Телескоп установят напротив горы Мунко-Сардык на высоте 2 тыс. м над уровнем моря. В строительство комплекса входят также здание для технологического оборудования, лабораторный и административный корпуса с конференц-залом, столовой, гостиницей», — отметил Луковников. Поселок Монды расположен в долине реки Иркут в Тункинском районе Бурятии, недалеко от российско-монгольской границы.