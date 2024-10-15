В Бурятии рядом с крупнейшим в Евразии солнечным телескопом обустроят инфраструктуру

«Команда ученых из Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) проектировала телескоп восемь лет, его строят на базе Саянской обсерватории. Телескоп установят напротив горы Мунко-Сардык на высоте 2 тыс. м над уровнем моря. В строительство комплекса входят также здание для технологического оборудования, лабораторный и административный корпуса с конференц-залом, столовой, гостиницей», — отметил Луковников. Поселок Монды расположен в долине реки Иркут в Тункинском районе Бурятии, недалеко от российско-монгольской границы.