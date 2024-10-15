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Пособие по безработице в Казахстане: какой размер и как получить

Более 236 тыс. человек получили выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей работы. Такие данные озвучили Zakon.kz сегодня, 15 октября 2024 года, в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана.

Источник: Zakon.kz

В ведомстве подчеркнули, что 190,2 тыс. гражданам выплата была назначена именно в 2024 году.

Общая сумма выплат составила 62,2 млрд тенге.

Также в МТСЗН напомнили, что уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо: авторизоваться на портале eGov.kz;в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;в течение одного дня карьерный центр (далее — КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу, добавили специалисты, в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Cтоит отметить, что 14 октября депутат Мажилиса Анас Баккожаев заявил, что люди в Казахстане получают пособия и из-за этого не хотят работать. Также министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова озвучила перечень новых профессий, которые будут востребованы в нашей стране.