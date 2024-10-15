Пособие по безработице в Казахстане: какой размер и как получить

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо: авторизоваться на портале eGov.kz;в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;в течение одного дня карьерный центр (далее — КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).