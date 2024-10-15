Еще один уфимский подросток попал под колеса Kia Rio

Вчера вечером, 14 октября, в Уфе подросток пострадал от наезда иномарки. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.
Авария случилась напротив дома № 43 по улице Юрия. 40-летний мужчина за рулем Kia Rio сбил 17-летнего парня, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу без светофора. В результате аварии юноша получил различные травмы, его доставили в больницу, после оказания помощи отпустили. По факту ЧП началось разбирательство.
В ГАИ напомнили, что следует переходить через проезжую часть по пешеходным переходам, перед этим убедившись в безопасности. Сотрудники дорожной полиции рекомендуют гражданам иметь свотовозвращающие элементы на одежде, которые сделают их заметными на дороге в темное время суток и предоставят возможность водителям вовремя заметить пешеходов на дороге и предпринять меры по предотвращению аварии.
Напомним, в тот же день в Уфе из-за наезда Kia Rio была госпитализирована 16-летняя девушка. Авария случилась на улице Цюрупы.
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