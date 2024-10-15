Волгоградцев за нарушения противопожарного режима оштрафовали на 4 млн рублей

В регионе работают 120 подразделений противопожарной службы со штатной численностью 1710 человек, оснащенных 254 пожарными автомобилями и необходимым оборудованием. Реализуется губернаторский проект по закупке тракторов с цистернами и навесным оборудованием в сельские поселения для борьбы с огнем. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» улучшается материально-техническая база лесопожарных станций.