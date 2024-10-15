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Влюбился по Интернету и купил ей квартиру: Жених-иностранец и жительница Донбасса поженились после восьми лет переписки в сети

Спустя восемь лет переписки в Интернете, под Ростовом сыграли свадьбу IT-инженер из Каталонии и мастер маникюра
Источник: Комсомольская правда

В Шахтах Ростовской области в местном ЗАГСе зарегистрировала отношения удивительная и очень красивая пара: Дарья — вынужденная переселенка из ДНР и Иван Бош — гражданин испанской Каталонии.

Их история — одна на миллион. Такие романы чаще увидишь в кино, чем в жизни. Пройдя через массу испытаний и на себе прочувствовав все трудности отношений на расстоянии, Дарья и Иван, наконец, стали семьей.

Влюбленные провели чудесные дни в Крыму. Фото: из архива героев публикации

«ОН ПРОСТО СБЕЖАЛ В КИЕВ».

Дарья Бош (в девичестве — Поповка — прим. ред.) жила в Донецке. Там же вышла замуж и родила дочь как две капли воды похожую на нее саму. А в 2014 году она вдруг внезапно осталась без мужа.

— Он просто сбежал в Киев. С тех пор мы с дочерью о нем ничего не слышали.

Но в этом же году произошло еще одном событие, которое в будущем изменит ее жизнь. У Дарьи завязалась переписка в соцсетях с Иваном из Каталонии.

— Ему было интересно, что происходит на самом деле на Донбассе. Иван понимал, что западные СМИ чудовищно искажают информацию.

Дарья не придала особого значения той переписке. Отвечала больше из вежливости. И так — на протяжении шести лет.

В 2020 году общение стало более насыщенным. Дружба по-прежнему была виртуальной, а вот букеты цветов, которые Дарье приносил курьер, вполне реальные.

Дарья и Иван счастливы друг с другом. Фото: из архива героев публикации

ПОДАРИЛ КВАРТИРУ, ВЛЮБИВШИСЬ ПО ПЕРЕПИСКЕ.

Иван говорит, что первым влюбился он, и только потом Даша ответил взаимностью.

— Мы все еще не виделись, но уже были близкими людьми. Иван стал готовиться к поездке в Россию.

Мужчина — айти-инженер в фармацевтической компании, собирался к Дарье весной 2020. Но случился ковид. Пара тогда так и не встретилась. Потом была попытка улететь к ней летом. Но опять помешала пандемия. Иван очень переживал.

— Тем более, у меня были трудности с жильем. Я с дочерью снимала квартиру. И тогда он купил мне жилье в Донецке. Представляете? Он не хотел, чтобы я с дочерью скиталась по съемным квартирам и зависела от настроения хозяина.

Этот щедрый жест поразил Дарью. А когда началась специальная военная операция и мать вместе с дочерью уехала из Донецка, именно родители и Иван поддерживал ее, причем не только морально, но и материально. Ведь в Шахтах Дарье пришлось с нуля выстраивать жизнь: снимать квартиру, нарабатывать базу клиентов.

— Я — мастер маникюра, — говорит женщина.

К тому времени каталонец и дончанка знали друг друга уже 8 лет! Но все еще не виделись.

И только летом 2022-го произошла их первая встреча в реале.

Молодожены в день свадьбы светились от счастья. Фото: из архива героев публикации

«НОГИ ПОДКАШИВАЛИСЬ ОТ ВОЛНЕНИЯ».

Иван приехал в Шахты.

— Мы с дочкой ждали его на вокзале. Первой на встречу кинулась Ариша, и то потому, что у меня ноги подкашивались от волнения. Так переживала, что думала, в обморок упаду.

В Шахтах Иван пробыл месяц, потом отпуск закончился, и он улетел домой. Вторая встреча случилась через год: тоже — в августе, и тоже — во время его отпуска.

А чуть позже мужчина позвал любимую замуж.

— Ивану нравится русская культура, он с уважением относится к нашей истории, понимает, какой след в душе каждого русского человека оставила Великая Отечественная война. Предложение сделал мне, когда мы гуляли около Вечного огня. Ему почему-то показалось это символичным.

За время общения с русской невестой Иван распрощался со своим первоначальным представлением о русских людях.

— Он так думал, что мы — холодные. Все потому, что мы на улице не улыбаемся незнакомым людям. А в Европе так принято. Только те улыбки насквозь фальшивые.

Еще Иван узнал, что же такое настоящее русское гостеприимство, влюбился в пельмени, но так и не смог привыкнуть к холодцу.

— Новый год мы встречали в России. Мы с мамой, как водится, всего наготовили. Любимый был удивлен, что у нас в России на Новый год устраивают застолье. В Европе празднуют намного скромнее.

Арина — главный гость на свадьбе. Фото: из архива семьи

«Я БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ».

А после новогодних каникул настало время удивляться сотрудникам ЗАГСа в Шахтах. Здесь впервые собирался регистрировать отношения испанец.

— Вернее, каталонец. Для Ивана это важный момент. Кстати, русское имя не должно удивлять. В Каталонии оно очень распространено. Той зимой мы подали заявление.

Свадьбу же сыграли чуть больше месяца назад. Невеста в тот день была ослепительна красива. В свадебное путешествие пара отправилась в Судак, от которого Иван остался в восторге. Крым напомнил ему природу родного острова Менорки.

Родители невесты и Иван быстро нашли общий язык. Фото: из архива семьи

— Взяла фамилию супруга. Теперь я Бош. Сейчас муж в Испании, решает вопросы с документами. Нам еще предстоит проделать большой путь, чтобы он получил российское гражданство. Мы будем жить в Донецке. Иван хочет развивать свой бизнес. Муж говорит, что в России для этого есть все возможности. Еще он мечтает построить дом.

А вот о том, стану ли я второй раз мамой, мы не говорили. Муж сказал, что у него уже есть дочь. Это — моя Ариша. У них замечательные отношения. Я благодарна судьбе за то, что встретила Ивана.