Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался бывший главврач детской больницы Нижнекамска Рамиль Хамидуллин

После продолжительной болезни скончался бывший главврач Нижнекамской детской районной больницы с перинатальным центром Рамиль Хамидуллин. Ему было 66 лет.

Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

«Рамиль Хамидуллин был не только грамотным врачом, но и надежным другом, мудрым руководителем и наставником. Его уход из жизни стал тяжелой утратой как для медицинского сообщества, так и для всех, кто его знал», — говорится в сообщении пресс-службы.

Рамиль Хамидуллин работал врачом более 40 лет. Он начал свой путь с участкового врача-педиатра. В 1997 году он занял должность главного врача детской районной больницы. Рамиль Хамидуллин руководил медицинским учреждением до 2023 года.

С апреля прошлого года должность главврача детской больницы в Нижнекамске занимает Алексей Толстиков.

Прощание с Рамилем Хамидуллиным пройдет сегодня в 10:00 у Центральной мечети.