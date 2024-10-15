Скончался бывший главврач детской больницы Нижнекамска Рамиль Хамидуллин

«Рамиль Хамидуллин был не только грамотным врачом, но и надежным другом, мудрым руководителем и наставником. Его уход из жизни стал тяжелой утратой как для медицинского сообщества, так и для всех, кто его знал», — говорится в сообщении пресс-службы.