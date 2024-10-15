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Минчане могут проверить качество воздуха в своем районе

В сентябре в столице Беларуси наблюдался смог, из-за чего минчане были обеспокоены качеством воздуха.

Источник: РИА "Новости"

Появление запаха гари в Белгидромете объяснили переносом дыма от природных пожаров. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ при этом зафиксировано не было. Не многие знают, но оказывается, что качество воздуха можно проверить и самостоятельно — онлайн.

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проводит мониторинг воздуха в 19 промышленных городах Беларуси. Так, в Минске для этого имеются 12 специальных станций.

Чтобы узнать результаты исследований, необходимо зайти на сайт учреждения, перейти во вкладку «Статьи» и выбрать пункт «Воздух». Ниже будет представлена информация о результатах мониторинга атмосферного воздуха и возможных источниках его загрязнения в городах. Последние общие данные по Беларуси можно узнать в статье «Состояние атмосферного воздуха в 2-м квартале 2024 года». Там же содержится информация и о Минске.

Актуальное состояние воздуха на разных станциях столицы видно на карте в разделе «Мониторинг атмосферного воздуха» на главной странице сайта.

Чтобы разобраться в значениях показателей, стоит скачать «Критерии оценки состояния атмосферного воздуха». Их можно найти также в разделе «Воздух» на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

экология