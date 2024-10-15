Минчане могут проверить качество воздуха в своем районе

Появление запаха гари в Белгидромете объяснили переносом дыма от природных пожаров. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ при этом зафиксировано не было. Не многие знают, но оказывается, что качество воздуха можно проверить и самостоятельно — онлайн.



Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проводит мониторинг воздуха в 19 промышленных городах Беларуси. Так, в Минске для этого имеются 12 специальных станций.



Чтобы узнать результаты исследований, необходимо зайти на сайт учреждения, перейти во вкладку «Статьи» и выбрать пункт «Воздух». Ниже будет представлена информация о результатах мониторинга атмосферного воздуха и возможных источниках его загрязнения в городах. Последние общие данные по Беларуси можно узнать в статье «Состояние атмосферного воздуха в 2-м квартале 2024 года». Там же содержится информация и о Минске.



Актуальное состояние воздуха на разных станциях столицы видно на карте в разделе «Мониторинг атмосферного воздуха» на главной странице сайта.



Чтобы разобраться в значениях показателей, стоит скачать «Критерии оценки состояния атмосферного воздуха». Их можно найти также в разделе «Воздух» на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.