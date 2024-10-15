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Противогололедную обработку начали проводить в Нижнем Новгороде

Это связано с понижением температуры, дождём и выпадением первого снега.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода приступили к обработке основных автодорог противогололедными материалами. Дорожники «просыпают» мосты, спуски и подъёмы, опасные повороты и путепроводы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Если появится дополнительная необходимость, то дорожники готовы выехать на «просыпку». Дежурные бригады сформированы и следят за обстановкой.

подчеркнул Юрий Шалабаев
мэр Нижнего Новгорода

Также известно, что вся техника уже переоборудована «на зиму» и готова к работе. В настоящее время у дежурных бригад на особом контроле участки дорог повышенной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что снегопад в Нижегородскую область принесет циклон «Хельма», который сегодня обрушился снегом на столичный регион и Калужскую область. Однако в Нижнем Новгороде снег быстро растает, для установления снежного покрова еще слишком рано. Обычно это происходит в конце ноября.

ЖКХ