Противогололедную обработку начали проводить в Нижнем Новгороде

Дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода приступили к обработке основных автодорог противогололедными материалами. Дорожники «просыпают» мосты, спуски и подъёмы, опасные повороты и путепроводы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
— Если появится дополнительная необходимость, то дорожники готовы выехать на «просыпку». Дежурные бригады сформированы и следят за обстановкой.
Также известно, что вся техника уже переоборудована «на зиму» и готова к работе. В настоящее время у дежурных бригад на особом контроле участки дорог повышенной опасности.
Напомним, ранее сообщалось, что снегопад в Нижегородскую область принесет циклон «Хельма», который сегодня обрушился снегом на столичный регион и Калужскую область. Однако в Нижнем Новгороде снег быстро растает, для установления снежного покрова еще слишком рано. Обычно это происходит в конце ноября.