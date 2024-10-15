Противогололедную обработку начали проводить в Нижнем Новгороде

Напомним, ранее сообщалось, что снегопад в Нижегородскую область принесет циклон «Хельма», который сегодня обрушился снегом на столичный регион и Калужскую область. Однако в Нижнем Новгороде снег быстро растает, для установления снежного покрова еще слишком рано. Обычно это происходит в конце ноября.