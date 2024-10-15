Екатеринбуржец жил на две семьи, чтобы избежать алиментов

Добровольно алиментщик к приставам не пришел, а потому был оформлен принудительный привод. Нашли его в квартире со второй семьей — мужчина прятался в постели под одеялами и тщетно пытался слиться со стеной. Фокус не прошел и должника доставили в суд на рассмотрение протокола о неотбытии обязательных работ. Суд добавил к нему еще 10 суток административного ареста.