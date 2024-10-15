В Воронеже на карантин закрыт единственный класс в одной школе

Несмотря на это в целом заболеваемость по региону постепенно растет — это вполне стандартная ситуация для осени. По информации регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 7 по 13 октября, к примеру, к медикам обратилось более 11,6 тыс. воронежцев. Из них 4,5 тыс. — дети до 14 лет. Санврачи уточняют, что сейчас заболеваемость обусловлена респираторными вирусами. Вирусов гриппа пока на территории региона не обнаружено.