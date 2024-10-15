Участок улицы Новикова-Прибоя отремонтировали по нацпроекту

1,5-километровый участок улицы Новикова-Прибоя отремонтировали в Нижнем Новгороде. Работы прошли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в МКУ «ГУММиД».
Ремонт коснулся участка улицы Новикова-Прибоя от Мызинского моста до Игарской улицы. По этой дороге ежедневно проезжают до 75 тысяч машин в сутки, среди них немало и большегрузов.
На участке положили новый асфальт, установили заграждения и 165 новых дорожных знаков.
Также дорожные работы завершились и на путепроводе на 437-ом километре по Комсомольскому шоссе. Там восстановили изношенный слой асфальта и отремонтировали деформационные швы. Эти мероприятия помогут продлить срок эксплуатации моста.
Напомним, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Новгороде отремонтированы почти 90% запланированных в 2024 году дорог.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что с опережением строят дорогу, соединяющую улицы Стрелку и Совнаркомовскую.