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Участок улицы Новикова-Прибоя отремонтировали по нацпроекту

Ремонт коснулся участка от Мызинского моста до Игарской улицы.

Источник: администрация Нижнего Новгорода

1,5-километровый участок улицы Новикова-Прибоя отремонтировали в Нижнем Новгороде. Работы прошли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в МКУ «ГУММиД».

Ремонт коснулся участка улицы Новикова-Прибоя от Мызинского моста до Игарской улицы. По этой дороге ежедневно проезжают до 75 тысяч машин в сутки, среди них немало и большегрузов.

На участке положили новый асфальт, установили заграждения и 165 новых дорожных знаков.

Также дорожные работы завершились и на путепроводе на 437-ом километре по Комсомольскому шоссе. Там восстановили изношенный слой асфальта и отремонтировали деформационные швы. Эти мероприятия помогут продлить срок эксплуатации моста.

Напомним, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Новгороде отремонтированы почти 90% запланированных в 2024 году дорог.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что с опережением строят дорогу, соединяющую улицы Стрелку и Совнаркомовскую.