Жители Ростовской области массово потребовали дать отопление

Жители Ростовской области попросили губернатора Василия Голубева проконтролировать подключение отопления в городах и населенных пунктах. Комментарии люди оставили в под постом в телеграм-канале главы региона.
В частности, просьбы о пуске тепла поступили из Новочеркасска и города Миллерово.
— Очень холодно, ветер, дождь. Боюсь ребенка водить в сад в такой холод. Огромная просьба, хотя бы в детские сады дайте отопление, — написала одна из женщин.
— Температура воздуха +3 градуса. В квартире дикий холод. Прошу Вас напомнить местным властям, что люди замерзают. Приехала в гости и очень неуютно себя чувствую, — отметила автор другого сообщения.
Отметим, в ряде территорий области уже начали отапливать социальные учреждения, в том числе это детские сады, школы и больницы. Следом планируют подачу тепла и в жилые дома, но одномоментно включить батареи у всех не получится, так как система всегда наполняется постепенно.
Напомним, обычно отопительный сезон открывают не позднее окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха не поднимается выше +8 градусов.