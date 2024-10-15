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Жители Ростовской области массово потребовали дать отопление

Жители Ростовской области обратились к властям с просьбой дать отопление в дома.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области попросили губернатора Василия Голубева проконтролировать подключение отопления в городах и населенных пунктах. Комментарии люди оставили в под постом в телеграм-канале главы региона.

В частности, просьбы о пуске тепла поступили из Новочеркасска и города Миллерово.

— Очень холодно, ветер, дождь. Боюсь ребенка водить в сад в такой холод. Огромная просьба, хотя бы в детские сады дайте отопление, — написала одна из женщин.

— Температура воздуха +3 градуса. В квартире дикий холод. Прошу Вас напомнить местным властям, что люди замерзают. Приехала в гости и очень неуютно себя чувствую, — отметила автор другого сообщения.

Отметим, в ряде территорий области уже начали отапливать социальные учреждения, в том числе это детские сады, школы и больницы. Следом планируют подачу тепла и в жилые дома, но одномоментно включить батареи у всех не получится, так как система всегда наполняется постепенно.

Напомним, обычно отопительный сезон открывают не позднее окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха не поднимается выше +8 градусов.

ЖКХ