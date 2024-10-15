В бункере знаменитой Дачи со слонами в Самаре организуют музей

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн поделился планами по использованию бункера, расположенного на территории Дачи со слонами. Памятник архитектуры, который несколько десятилетий находился в заброшенном состоянии, вновь открыл двери для гостей в начале сентября 2024 года после долгожданной реставрации.
«На территории дачи действительно есть бункер, бомбоубежище, которое принадлежит СКС. Сегодня мы обсуждаем его вовлечение в культурное пространство и прорабатываем возможность создания там музейного пространства. Я туда спускался, внутри, конечно, очень интересно», — рассказал парламентарий корреспонденту «КП-Самара».
Напомним, уникальный объект сейчас находится под управлением Самарского политеха. Здесь была создана Международная школа молодых архитекторов «АрхСлон», где организованы учебно-творческие помещения и коворкинг.
Проход на территорию дачи бесплатный, однако посещение самого особняка осуществляется на платной основе. Дачный комплекс открыт для всех желающих с 10:00 до 21:00 по средам, пятницам и субботам.