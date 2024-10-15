В бункере знаменитой Дачи со слонами в Самаре организуют музей

«На территории дачи действительно есть бункер, бомбоубежище, которое принадлежит СКС. Сегодня мы обсуждаем его вовлечение в культурное пространство и прорабатываем возможность создания там музейного пространства. Я туда спускался, внутри, конечно, очень интересно», — рассказал парламентарий корреспонденту «КП-Самара».