Нашумевшие премьеры, новые актеры и долгожданный ремонт здания: Директор нижегородского ТЮЗа рассказала, чем театр порадует нижегородцев в новом сезоне

Осень — это не только время дождей и слякоти, это еще и начало нового театрального сезона. О том, каких премьер стоит ждать нижегородцам в новом сезоне, как театр ищет новые кадры и скоро ли будет долгожданный ремонт здания в эфире радио «Комсомольская правда — Нижний Новгород» рассказала директор нижегородского ТЮЗа Инна Ванькина.
— Инна Вячеславовна, начну с самого приятного — с нового сезона. Какие премьеры ждут нижегородцев, и куда нижегородцам стоит идти в первую очередь?
— На самом деле у нас много планов. Мы сейчас сотрудничаем с очень талантливыми режиссерами и творческими командами. Например, многим нижегородцам полюбился спектакль «Тайна третьей планеты» режиссера Даная, который он воплотил в жизнь вместе с творческими специалистами, чемпионами известной в нашей стране платформы ArtMasters. «Тайна третьей планеты» произвела фурор среди детской аудитории, и мы решили, что это сотрудничество с ArtMasters нужно продолжать. И вот уже 16 октября нас ждет премьера спектакля Маугли, которые мы тоже выпускаем с победителями чемпионатов ArtMasters разных лет — сценографами, композиторами, художниками по костюмам. Я думаю, что «Маугли» в стиле Майнкрафт удивит наших детей. Но в первую очередь, это спектакль о том, как надо жить в джунглях, как это сложно и как законы джунглей влияют на человека. Это будет мюзикл, там будут много петь. Для этого спектакля сшили почти 70 костюмов. В общем, это фееричная и очень зрелищная история.
— ТЮЗ ведь это еще и важная гастрольная площадка. Какие прославленные театры будут здесь выступать в этом году?
— Мы ведем переговоры с московским академическом театром имени Маяковского. Конечно же, мы бы хотели увидеть здесь спектакли БДТ. Думаю, что мы порадуем зрителей спектаклями-победителями «Золотой маски». В общем, сезон обещает быть ярким.
«Злые люди у нас не задерживаются»
— Инна Вячеславовна, немножко расскажите о том, как вообще удаётся ТЮЗу поддерживать такую тёплую атмосферу? Всё-таки ТЮЗ — это семейный театр, куда многие приходят целыми семьями и поколениями.
— Спасибо за этот вопрос. Мне очень приятно услышать, что вы чувствуете именно то, чего мы добиваемся. Конечно, в Театре юного зрителя работает много семей — и супруга, и супруг, и их родители. Я стараюсь поддерживать династийность, и мне приятно видеть, что профессия переходит от отца к сыну, от матери к дочери. И работаем мы тоже с очень тёплой аудиторией, с семьями. Даже девиз нашей работы: «Театр юного зрителя — театр для всей семьи». И для нас важно, чтобы наш зритель рос вместе с нами. Именно поэтому мы предлагаем в нашем репертуаре такие спектакли, которые были бы интересны и маленькому зрителю, и подростку, и уже молодому человеку, и взрослому. А еще я думаю, что в нашей профессии, в нашей работе просто не задерживаются злые люди, понимаете? Вот им там как-то скучно, грустно и негде себя проявить. Потому что когда в зале 800 детей — это особенная аудитория. Попробуйте удержать внимание ребенка на себе в течение сорока пяти минут или часа. Это требует большого профессионализма.
— Меняется не только репертуар, меняется и сам театр. Многие нижегородцы с нетерпением ждут долгожданного ремонта ТЮЗа. Как сейчас обстоят с этим дела?
— Мы действительно очень нуждаемся в ремонте, и хотелось бы его как можно быстрее сделать. Но как говорится, «долго запрягают — быстро поедем». И я в это очень верю. Мы планируем же не только реконструкцию основного здания, но и строительство вспомогательного — того, что рядом с ТЮЗом. Многие знают и видят, в каком оно безобразном состоянии находится. Проектно-сметная документация по вспомогательному зданию уже прошла государственную экспертизу, и мы очень рассчитываем на помощь правительства, и губернатора нашей области, чтобы в следующем году уже начать строительство вспомогательного здания. Там мы планируем разместить цеха, театральную студию, зал на 100 мест, — то есть это будет такая экспериментальная площадка. Ну, и конечно, нам нужен теплый переход в наше основное здание, реконструкция которого, как выяснилось, требует серьезных финансовых вложений.
«В театр все равно тянет»
— А теперь давайте немножко поговорим о людях. Многие сейчас жалуются на нехватку кадров. У вас кадры особенные. Это всё-таки люди с большим талантом. Где вы берёте своих звёзд?
— Мы их подсматриваем. Я, например, очень люблю наше театральное училище. И в течение года посещаю учебные спектакли, и подсматриваю там талантливую молодёжь, которая, как мне кажется, украсит труппу нашего театра в перспективе. Кроме того, мы проводим кастинги, и на них уже приезжают не только выпускники нашего училища, но и выпускники других училищ. На него мы собираемся худсоветом и вместе принимаем решение, кого бы нам хотелось принять в нашу большую театральную семью. И хочу сказать, что пока мы не ошиблись ни разу.
— В этом году будут новички?
— Конечно. Мы их вот только что приняли на работу в августе. Совершенно удивительным образом к нам переехал из Рязани молодой талантливый артист. Как мне кажется, он должен украсить нашу труппу. Ну и, конечно, мы ждём тех, кто у нас сейчас снимается в сериалах. Вот например, недавно к нам приходил в гости Александр Котов. В театр же все равно тянет. Я ему говорю: «Саша, когда мы тебя снова увидим в нашем строю?». Он говорит: «Да, меня очень тянет, я очень люблю наш театр. Конечно, как только закончатся съемки, я обязательно подумаю, и я очень хочу вернуться». И это было для меня так приятно! Может быть, даже он фантазирует и немножко лукавит, но для меня это, конечно, очень приятно. Я очень люблю, когда возвращаются люди.
— Инна Вячеславовна, но вы ведь кадры не только подсматриваете. Вы их во многом и готовите. Нижегородский ТЮЗ является автором замечательного проекта по поддержке школьных театров «Хурма». Немножко расскажите о том, что это за проект и что вам вообще это дает?
— Для нас это очень сложный, но в то же время очень полезный проект. Во-первых, почему «Хурма»? Всегда хочется придумать какое-то название, которое бы цепляло, особенно если ты в театре юного зрителя. И «Хурма» родилась из простой идеи, что она вяжет, но при этом она сладкая и полезная. Вот и мы связываем профессиональный театр и театральный кружок в каждой школе. Это очень здорово, что сейчас каждая школа в рамках своей внешкольной деятельности занимается театром. Мы, конечно же, не театральное училище, и на себя образовательную функцию не берём. Мы скорее такой помогающий друг.
-Как это происходит?
— Раз в месяц мы встречаемся с руководителями театральных кружков и с участниками этих театральных школьных коллективов. В течение полутора-двух часов учителя занимаются отдельно, а школьники — отдельно. Буквально в каждом возможном месте — в фойе, на малой сцене, даже в театральном буфете — собираются такие группы, с которыми работают наши профессиональные артисты. Они рассказывают детям, как они стали артистами, что их привело в эту профессию, почему они ее выбрали, чем эта профессия интересна, а что в ней сложно. В результате формируется диалог дружба между школьником и профессиональным актёром ТЮЗа. И, конечно же, мы проводим мастер-классы. Каждый актёр делится своим театральным мастерством, своими фишечками, своими наработками. И это все происходит очень легко, в хорошей атмосфере. Это очень важно.