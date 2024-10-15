Нашумевшие премьеры, новые актеры и долгожданный ремонт здания: Директор нижегородского ТЮЗа рассказала, чем театр порадует нижегородцев в новом сезоне

— Спасибо за этот вопрос. Мне очень приятно услышать, что вы чувствуете именно то, чего мы добиваемся. Конечно, в Театре юного зрителя работает много семей — и супруга, и супруг, и их родители. Я стараюсь поддерживать династийность, и мне приятно видеть, что профессия переходит от отца к сыну, от матери к дочери. И работаем мы тоже с очень тёплой аудиторией, с семьями. Даже девиз нашей работы: «Театр юного зрителя — театр для всей семьи». И для нас важно, чтобы наш зритель рос вместе с нами. Именно поэтому мы предлагаем в нашем репертуаре такие спектакли, которые были бы интересны и маленькому зрителю, и подростку, и уже молодому человеку, и взрослому. А еще я думаю, что в нашей профессии, в нашей работе просто не задерживаются злые люди, понимаете? Вот им там как-то скучно, грустно и негде себя проявить. Потому что когда в зале 800 детей — это особенная аудитория. Попробуйте удержать внимание ребенка на себе в течение сорока пяти минут или часа. Это требует большого профессионализма.