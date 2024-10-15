Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ

За неделю заболеваемость острыми респираторными инфекциями снизилась на 7,5%

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области за неделю с 7 по 13 октября снизился уровень заболеваемости ОРВИ на 7,5%. За семь дней было зафиксировано 32,3 тысячи случаев острых респираторных инфекций — цифры соответствуют средним многолетним показателям.

— Согласно данным лабораторного мониторинга, в настоящее время доминирует риновирус. Также обнаружены аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, парагриппа и гриппа В, — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Большинство заболевших за указанный период — дети (59,3%). Выше среднего по Свердловской области уровня заболеваемость в поселке Уральском, ЗАТО Свободный, Сысерти, Кировграде и Тугулыме.

В Екатеринбурге уровень заболеваемости за неделю упал на 9,5% до 15,3 тысяч случаев обнаружения инфекции. В сравнении со средним многолетним уровнем показатель ниже на 7,6%.

— Эпидемиологи подчеркивают, что текущая эпидобстановка является благоприятным периодом для вакцинации против гриппа, — отметили в пресс-службе надзорного ведомства области.

здоровье