Квартиры в новом районе на месте военного городка в минской Масюковщине будут стоить до $650 за квадратный метр

Что касается жилого дома № 2, то к долевому строительству предлагаются 168 квартир. Из них три однокомнатных, 84 двухкомнатных, 79 трехкомнатных, две четырехкомнатных. Все квартиры также предназначены для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий и в первую очередь для многодетный семей. Стоимость квадратного метра указана в 2118 рублей, или примерно 645 долларов. Названный дом собираются завершить в августе 2025 года.