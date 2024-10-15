Квартиры в новом районе на месте военного городка в минской Масюковщине будут стоить до $650 за квадратный метр

Госзастройщик назвал цены до $650 за «квадрат» на квартиры в новом районе Минска, пишет площадка недвижимости Realt.by.
Мы писали, что новый микрорайон появится на месте военного городка в минской Масюковщине в границах улиц М. Лынькова — П. Глебки — проезд Масюковщина. Так, в микрорайоне Масюковщина-4 планируется строительство четырех жилых домов на 416 квартир.
Сказано, что сейчас строители начали строить первых два дома. Говорится, что к долевому строительству предлагаются все 84 квартиры, из которых три однокомнатные, 39 двухкомнатных, 42 трехкомнатных. Указанное жилье предназначается для нуждающихся в улучшении жилищных условий и в первую очередь для многодетных семей. Так, стоимость квадратного метра составляет 2138 рублей, или примерно 650 долларов. Строительство дома № 1 намерены завершить в июне 2025 года.
Что касается жилого дома № 2, то к долевому строительству предлагаются 168 квартир. Из них три однокомнатных, 84 двухкомнатных, 79 трехкомнатных, две четырехкомнатных. Все квартиры также предназначены для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий и в первую очередь для многодетный семей. Стоимость квадратного метра указана в 2118 рублей, или примерно 645 долларов. Названный дом собираются завершить в августе 2025 года.
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