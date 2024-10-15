В стерлитамакской школе работница школьного пищеблока подралась с ученицей

Сегодня утром, 15 октября, в башкирском городе Стерлитамак работница школьной столовой подралась с девочкой. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Инцидент произошел на перемене между уроками. Сотрудники надзорного ведомства выезжали в учреждение, чтобы выяснить причины и обстоятельства происшествия.
В ходе надзорных мероприятий прокуроры намерены дать оценку действиям аутсорсинговой компании, которая обеспечивает питание для школьников, а также исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в ведомстве.