Сухую траву сожгут на трех участках в Иркутске

Сегодня, 15 октября, в областном центре сожгут сухую траву, это необходимо для профилактики пожаров. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, работы пройдут при участии представителей МЧС и мэрии.
— Во второй половине дня на острове Конный планируют отжечь 10 гектар, на территории в границах улиц Байкальской, Ширямова, Дыбовского — два гектара, а около улицы Полярной и проезда Ульяны Громовой — 15 гектар, — поделились в пресс-службе администрации.
Такие мероприятия проводят исключительно в ясные и сухие дни, также не должно быть сильного ветра. Напомним, что самостоятельные отжиги травы строго запрещены. За нарушение можно получить административную или уголовную ответственность.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Саянске неизвестные сообщили о том, что школа якобы заминирована. Детей и учителей эвакуировали, учебное заведение осмотрели правоохранители.