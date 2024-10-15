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Сухую траву сожгут на трех участках в Иркутске

Работы можно проводить только при условии ясной и сухой погоды
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 октября, в областном центре сожгут сухую траву, это необходимо для профилактики пожаров. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, работы пройдут при участии представителей МЧС и мэрии.

— Во второй половине дня на острове Конный планируют отжечь 10 гектар, на территории в границах улиц Байкальской, Ширямова, Дыбовского — два гектара, а около улицы Полярной и проезда Ульяны Громовой — 15 гектар, — поделились в пресс-службе администрации.

Такие мероприятия проводят исключительно в ясные и сухие дни, также не должно быть сильного ветра. Напомним, что самостоятельные отжиги травы строго запрещены. За нарушение можно получить административную или уголовную ответственность.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Саянске неизвестные сообщили о том, что школа якобы заминирована. Детей и учителей эвакуировали, учебное заведение осмотрели правоохранители.