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Жители Каменска-Уральского назвали четыре худших автобусных маршрута

Качество обслуживания не устраивает горожан.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Каменска-Уральского провела опрос среди горожан по поводу качества работы городского общественного транспорта. Как выяснилось, жители города недовольны работой четырех автобусных маршрутов. Об этом пишет портал KU66.RU.

Жителей Каменска-Уральского не устраивает работа автобусных маршрутов № 2, 4, 11 и 16. Главная претензия — время ожидания автобусов на остановках.

Также горожане высказываются за возвращение автобусного маршрута № 5 и сокращение маршрутов № 4 и 16. Интервал движения жители Каменска-Уральского попросили сократить до 20 минут.

Кроме этого, часть горожан предложила ввести проездные билеты в общественном транспорте. Отметим, что опрос проводили в городе на протяжении месяца.