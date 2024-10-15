Жители Каменска-Уральского назвали четыре худших автобусных маршрута

Мэрия Каменска-Уральского провела опрос среди горожан по поводу качества работы городского общественного транспорта. Как выяснилось, жители города недовольны работой четырех автобусных маршрутов. Об этом пишет портал KU66.RU.
Жителей Каменска-Уральского не устраивает работа автобусных маршрутов № 2, 4, 11 и 16. Главная претензия — время ожидания автобусов на остановках.
Также горожане высказываются за возвращение автобусного маршрута № 5 и сокращение маршрутов № 4 и 16. Интервал движения жители Каменска-Уральского попросили сократить до 20 минут.
Кроме этого, часть горожан предложила ввести проездные билеты в общественном транспорте. Отметим, что опрос проводили в городе на протяжении месяца.