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Ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы привезут в Красноярск

С 17 по 20 октября ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы будет находиться в Покровском кафедральном соборе.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярск привезут ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской митрополии.

С 17 по 20 октября В Покровском кафедральном соборе будет пребывать ковчег с частицей Пояса. 17 октября в 10 утра святыню встретит митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, после чего совершит молебен.

«Частица Пояса Пресвятой Богородицы помещена в ковчег, в котором также находятся частицы мощей Её родителей — святых праведных Иоакима и Анны. Традиционно перед святыней молятся об укреплении семейных уз и даровании детей», — говорится в сообщении Красноярской митрополии.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярск привозили Казанскую икону Божией Матери. За два дня к ней прикоснулись более 17,5 тысяч человек.

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