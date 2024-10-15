Ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы привезут в Красноярск

В Красноярск привезут ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской митрополии.
С 17 по 20 октября В Покровском кафедральном соборе будет пребывать ковчег с частицей Пояса. 17 октября в 10 утра святыню встретит митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, после чего совершит молебен.
«Частица Пояса Пресвятой Богородицы помещена в ковчег, в котором также находятся частицы мощей Её родителей — святых праведных Иоакима и Анны. Традиционно перед святыней молятся об укреплении семейных уз и даровании детей», — говорится в сообщении Красноярской митрополии.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярск привозили Казанскую икону Божией Матери. За два дня к ней прикоснулись более 17,5 тысяч человек.