В Хабаровском крае ожидается мокрый снег

Осень, причем уже глубокая! Самое время топить камин или печку, доставать теплые носки и согреваться горячим чаем. Ведь при любой погоде надо радоваться жизни, не откладывая ничего на потом. На юге еще относительно тепло, в Вяземском днем +9…+11, ночью от 0 до −2 градусов, в Бикине днем еще теплее, +10…+12 градусов, а на рассвете уже −1…-3. В Хабаровске дневной фон температур +8…+10, ночной −1…-3 градуса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Советской Гавани пройдет кратковременный дождь, днем столбики термометров поднимутся до отметки в +10…+12 градусов, ночью опустятся до +1…+3. В Троицком днем воздух прогреется до +8…+10 градусов, ночью +1…-1. В Комсомольске-на-Амуре и селе имени Полины Осипенко в светлое время суток +7…+9 градусов, ночью −1…-3. В Николаевске-на-Амуре днем воздух прогреется до +5…+7 градусов, ночью уже только от 0 до +2. В Чегдомыне днем такие же температуры +5…+7, а вот ночью уже морозец −5…-7.