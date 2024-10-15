В Хабаровском крае ожидается мокрый снег

Как и обещали синоптики, в край пришел циклон с фронтальными разделами, а потому у нас местами пройдут дожди, на севере — с мокрым снегом. По ночам уже минусовые температуры и всюду 16 октября будет дуть сильный ветер — западный и северо-западный с порывами до 15−20 метров в секунду.
Осень, причем уже глубокая! Самое время топить камин или печку, доставать теплые носки и согреваться горячим чаем. Ведь при любой погоде надо радоваться жизни, не откладывая ничего на потом. На юге еще относительно тепло, в Вяземском днем +9…+11, ночью от 0 до −2 градусов, в Бикине днем еще теплее, +10…+12 градусов, а на рассвете уже −1…-3. В Хабаровске дневной фон температур +8…+10, ночной −1…-3 градуса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Советской Гавани пройдет кратковременный дождь, днем столбики термометров поднимутся до отметки в +10…+12 градусов, ночью опустятся до +1…+3. В Троицком днем воздух прогреется до +8…+10 градусов, ночью +1…-1. В Комсомольске-на-Амуре и селе имени Полины Осипенко в светлое время суток +7…+9 градусов, ночью −1…-3. В Николаевске-на-Амуре днем воздух прогреется до +5…+7 градусов, ночью уже только от 0 до +2. В Чегдомыне днем такие же температуры +5…+7, а вот ночью уже морозец −5…-7.
В Чумикане днем всего +4…+6 градусов, ночью −1…-3. В Охотске в послеобеденное время +1…+3, ночью −1…-3, пройдет дождь со снегом. В Аяне днем такой же холод и непогода +1…+3, ночью −2…-4.
Амур у Хабаровска за счет прошедших в верховьях дождей немного прибавил, так что он теперь на отметке 2 сантиметра, температура воды 9,8 градуса. В ближайшие дни ожидается подъем реки на 5−10 сантиметров.