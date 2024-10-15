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В Калининградской области стартовали Дни литературы

Торжественное открытие состоялось в Кафедральном соборе на острове.

Источник: Правительство Калининградской области

Дни литературы стартовали в Калининградской области — торжественное открытие прошло вечером 14 октября в Кафедральном соборе на острове Канта. На сцене выступали приглашенные поэты и музыкант Сергей Летов.

В церемонии поучаствовал губернатор Алексей Беспрозванных. Своими мыслями он поделился в телеграм-канале:

«Для меня печатная книга имеет особый смысл. Когда-то моя бабушка передала мне всю библиотеку деда, которую он очень долго собирал. И когда начинаешь читать одну из книг, ты не только переживаешь историю в ней, а чувствуешь связь с родным человеком, которого уже нет рядом. Это ценно», — написал он.

Программа Дней литературы предполагает различные мероприятия до конца октября.

Как отметил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, Дни литературы — это двухнедельный марафон: литературные акции, творческие встречи с писателями и издателями, выставки и презентации книг, беседы, конференции, концерты-спектакли по литературным произведениям.

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