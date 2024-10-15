В Калининградской области стартовали Дни литературы

«Для меня печатная книга имеет особый смысл. Когда-то моя бабушка передала мне всю библиотеку деда, которую он очень долго собирал. И когда начинаешь читать одну из книг, ты не только переживаешь историю в ней, а чувствуешь связь с родным человеком, которого уже нет рядом. Это ценно», — написал он.