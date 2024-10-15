Юному жителю Ростовской области потребовалось лекарство за 3 млн долларов

Юный житель Ростовской области стал получателем одно из самых дорогих лекарств в мире, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Мальчику Даниле выписали препарат стоимостью около 3 млн долларов. Такое дорогостоящее лечение необходимо при мышечной дистрофии Дюшенна. При однократном применении лекарства болезнь отступает, отметили в минздраве Ростовской области.
Всего в стране в подобной поддержке нуждаются 43 ребенка. Россия стала одной из первых стран, где это лекарство доступно.