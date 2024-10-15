Социальную практику Хабаровска признали одной из лучших в России

На прошлой неделе Хабаровск заявил о себе на всероссийском форуме «Вместе — ради детей» (0+), который прошел в Великом Новгороде. Городская практика «Адаптационные площадки для детей из семей мигрантов» была признана одной из лучших в номинации «Объединяя усилия: партнерство с НКО в интересах семьи и детей», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.