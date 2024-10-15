Социальную практику Хабаровска признали одной из лучших в России

На прошлой неделе Хабаровск заявил о себе на всероссийском форуме «Вместе — ради детей» (0+), который прошел в Великом Новгороде. Городская практика «Адаптационные площадки для детей из семей мигрантов» была признана одной из лучших в номинации «Объединяя усилия: партнерство с НКО в интересах семьи и детей», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Форум собрал представителей социальной сферы из 70 регионов России, предоставив возможность обменяться опытом и презентовать свои проекты. Делегация из Хабаровска представила свою успешную модель интеграции детей-мигрантов, которая охватывает более 700 детей в 15 школах.
Ключевые элементы программы направлены на успешную интеграцию семей мигрантов в школьную среду: специально созданные группы, объединяющие эти семьи, получают индивидуальную поддержку от кураторов. Дети имеют доступ к учебникам по русскому языку как иностранному, а также к специальным курсам по его изучению, способствуя языковой интеграции. Для социальной адаптации организуются спортивные и культурно-досуговые мероприятия, в которых активно участвуют муниципальные и краевые учреждения.
— В каждом учебном учреждении созданы целевые группы из семей мигрантов, которые сопровождаются кураторами. Все это в целом решает проблемы социально-образовательной адаптации детей-инофонов, помогает им наладить общение и формирует гражданственност, — отметила заместитель начальника управления образования администрации города Елена Тихонова.