Более 40 тыс. донских школьников стали участниками «Урока занятости»

Для донских обучающихся 9−11 классов состоялся традиционный ежегодный «Урок занятости». Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Для подростков провели деловые игры, профориентационные экскурсии на предприятия, круглые столы, встречи с работодателями, профтестирования и другие мероприятия. Школьники узнали о востребованных профессиях как в своем муниципальном образовании, так и в целом в Ростовской области.
— В этом году свыше 40,2 тыс. обучающихся стали участниками 1433 уроков занятости. Занятия проходили в различных форматах. Особый интерес ребята проявили к профтурам на предприятия области. Специалистами центров занятости организовано 168 экскурсий, в которых приняли участие свыше 4,5 тыс. подростков, — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков.
Ребята могли посетить ООО «Степь», ОАО «Сальская текстильная фабрика», ОАО «Шолоховский хлебокомбинат», ООО «Егорлык молоко» ООО «Урожай», АО «Атаманский элеватор», АО «Местпромовец», ООО «Престиж Упак» и другие предприятия.