Более 40 тыс. донских школьников стали участниками «Урока занятости»

Для подростков провели деловые игры, профориентационные экскурсии на предприятия, круглые столы, встречи с работодателями, профтестирования и другие мероприятия. Школьники узнали о востребованных профессиях как в своем муниципальном образовании, так и в целом в Ростовской области.