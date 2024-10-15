Образцов для подражания: в столице отметили лучшие частные культурные проекты

— Даже побыть в номинации для нас приятно, — признался заслуженный артист РФ Василий Мищенко. — Когда мы начали соединять в постановке новые технологии и мультимедиа, была какая-то странность, для нас это было ново. Мне говорил режиссер, что сейчас сюда приедет трамвай и ты войдешь в него. Он приходил на экране. Спектакль делали год. И мы хотели сказать, в нашем обществе есть люди, которые лишены возможности прыгать, бегать, и их тоже надо замечать.