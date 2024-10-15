Образцов для подражания: в столице отметили лучшие частные культурные проекты

Среди экспертов и номинантов новой премии — видные театральные деятели: Владимир Машков, Кирилл Крок, Константин Богомолов, Сергей Полунин, Сергей Безруков. Награду «Арт-платформа» 14 октября вручали за достижения в области исполнительских искусств, а также за заметные проекты. Важной особенностью премии стала универсальность в выборе номинантов. Это может быть государственный театр, арт-пространство или команда независимых художников, музыкантов и творцов. «Известия» побывали на церемонии и поздравили лауреатов.
На день «Новый Манеж» превратился в дом Чебурашки, который ушел на время церемонии в гости. Всё здесь было в оранжевом цвете, для оформления — инсталляция из огромных апельсинов. В буфете — сок из экзотических фруктов.
Учредителем премии выступил Департамент культуры города Москвы. Оператор проекта — «Агентство креативных индустрий» (АКИ).
Награды ждали своих обладателей в 12 номинациях: «Кросс-проект», «Мультимедиа», «Саунд», «Киноспектакль», «Частный театральный проект», «Менеджер года», «Мультижанр», «Культпросвет», «Событие», «За вклад в развитие частных проектов в сфере исполнительских искусств» и две дополнительные — от спонсоров. Среди номинантов такие постановки, как «Я — Сергей Образцов» (Театр кукол С. Образцова), «Голоса страны» (авторский проект К. Богомолова), «Я — Айвазовский» (Центр дизайна Artplay), «Пиковая дама» (Театр «Геликон-опера»), «Ничего не бойся, я с тобой» (Театр МДМ), «Антигравитация» (компания «Красный квадрат»), спектакль «Мастер и Маргарита» (Сергей Полунин), «Пугачев» (Театр Мастерская П. Фоменко), «Вахтангов. Путь домой» (фестиваль Театра Вахтангова) и другие знаковые проекты, вызвавшие большой резонанс.
Премия «Арт-платформа» не делает различий между академическими учреждениями культуры и смелыми экспериментами современных авторов. Они могут оказаться в одной номинации. Не имеет значения и то, какова юридическая форма организации. Заявки на участие подавали государственные театры, арт-пространства, команды независимых художников, перформеров, музыкантов и иных творцов.
— Мы решили поставить знак равенства между яркими государственными проектами в сфере исполнительских искусств и креативными проектами, которые создают частные организации, — рассказал «Известиям» генеральный продюсер первой Московской премии «Арт-платформа», режиссер Дмитрий Бикбаев. — Именно поэтому в номинациях представлены проекты МТС рядом с Театром Вахтангова, «Современник» и кинокомпания Yellow, Black and White.
Как считает Дмитрий Бикбаев, порой творческие инициативы составляют серьезную конкуренцию признанным труппам. Так как частные проекты привыкли выживать самостоятельно, необходимо отмечать и поддерживать их достижения.
— Важно, что премия поддерживает независимые театры, — солидарен с Бикбаевым главный режиссер Театра Вахтангова Анатолий Шульев. — Когда их отмечают, их спектакли становятся заметнее для зрителей. Вахтанговский театр — протоптанная дорожка. А для независимых театров внимание публики важно.
В зале в этот вечер хватало статусных гостей. Среди них были замечены: спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, гендиректор Театра Вахтангова Кирилл Крок, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, генпродюсер театра «Геликон-опера» Эдуард Мусаханянц.
Гости церемонии стали участниками съемок фильма. Результат можно было увидеть в режиме реального времени тут же на экранах в «Новом Манеже».
Над сценарием церемонии вручения премии потрудились артисты квартета «Заячий стон». В их исполнении она получилась со здоровой долей хулиганства и юмора. Представление каждой номинации превратилось в аттракцион. Живо, актуально и смешно.
Но начали дерзкие артисты с асаны Департаменту культуры Москвы. В слиянии театров «зайцы» признали игру в «Монополию». Ведущая церемонию Яна Чурикова тут же одернула шутников, и призвала к креативу и юмору, а иначе «Заячий стон» пойдет служить обратно в «Ленком».
Первую премию вручили Театру кукол С. Образцова за хит последних трех лет «Я — Сергей Образцов». главную роль в постановке сыграл Евгений Цыганов. Награду получила режиссер спектакля Екатерина Образцова.
— Людям нужны простые слова о чем-то, для совести очень нужны. То смеются, то плачут. Женя Цыганов, перед тем как выйти на сцену, слушает записи Сергея Образцова. Как и все номинанты, мы свою премию уже получили. Наша награда — любовь зрителей. — сказала режиссер Екатерина Образцова.
Лауреат получил статуэтку, над созданием которой поработал искусственный интеллект. Нейронная сеть предложила для приза оранжевый цвет. Кстати, и сценографию для церемонии тоже нафантазировал ИИ. Специалисты только реализовали нарисованное.
Лучшим «Частным театральным проектом» стал мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» («Бродвей Москва» и «МТС Live»). 1 млн 200 тыс. зрителей посмотрели спектакль. Теперь режиссер Сергей Урсуляк возьмется за киноверсию по мотивам мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Сценарий к нему написал Геннадий Островский.
Звезду мирового балета Сергея Полунина премия тоже не обошла. Год назад он представил поклонникам хореографическое прочтение романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Вместе с супругой, олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных он вышел в спектакле в главных ролях. Эксперты «Арт-платформы» назвали спектакль лучшим в номинации «Мультимедиа».
— Мы ложились в пять утра, порой на полу в репзале, вставали в 10, и так несколько месяцев, дети нас потеряли, — признался Сергей Полунин. — В результате поставили мультижанровый спектакль, в котором сошлись 87 треков Эдуарда Артемьева и «Гражданская оборона», где 137 образов героев.
Михаил Швыдкой тоже оказался в числе лауреатов. Он получил награду в номинации «Саунд» за спектакль «Тест на любовь» Театра мюзикла, где чиновник служит худруком. Получая приз, Михаил Ефимович заметил, что с радостью забрал эту награду за спектакль, созданный его женой.
Андрея Воробьева, директора театра «Мастерская Петра Фоменко», назвали лучшим театральным менеджером. Для лауреата приз стал неожиданностью. Ведь в номинации с ним был «лучший менеджер всех времен и народов» Кирилл Крок. Такой комплимент любому приятен, особенно — от обладателя награды.
Лучшим «Киноспектаклем» назвали «Пиковую даму» Чайковского в постановке Дмитрия Бертмана в «Геликон-опере». Как говорил режиссер, он и его коллеги прикладывают огромные усилия для того, чтобы опера стала ближе к людям, чтобы как можно больше людей узнали и полюбили ее. Кино и послужило инструментом для посвящения тысяч зрителей в поклонников оперного искусства и музыки великого Петра Ильича Чайковского.
Игорь Иванович Сукачев, он же Гарик Сукачев, сделал всё, чтобы на сцене «Современника» зрители увидели достойный спектакль. Так у него получился «Сашашишин». Это постановка совместно с Театром кукол С. Образцова. Рассказывает об особенных людях. И его отметили спецпризом «Выбор М24».
— Даже побыть в номинации для нас приятно, — признался заслуженный артист РФ Василий Мищенко. — Когда мы начали соединять в постановке новые технологии и мультимедиа, была какая-то странность, для нас это было ново. Мне говорил режиссер, что сейчас сюда приедет трамвай и ты войдешь в него. Он приходил на экране. Спектакль делали год. И мы хотели сказать, в нашем обществе есть люди, которые лишены возможности прыгать, бегать, и их тоже надо замечать.
В спектакле «Сашашишин» используются рисунки людей с расстройством аутистического спектра.
В «Мультижанре» награду получило театрально-цирковое шоу «Антигравитация».
— Очень важно, что именно сейчас появилась премия, поддерживающая частные проекты, — заметила режиссер шоу Нина Чусова. — Ведь в свое время и Художественный театр (МХТ) был частным. Вполне возможно, что при поддержке этой премии возникнут проекты, которыми будет гордиться вся страна. Приходите к нам на спектакли, у нас происходит магия!
Константин Богомолов появился на премии не зря. «Голоса страны», проект, рожденный на выставке «Россия», получил приз в номинации «Культпросвет».
«За вклад в развитие частных проектов в сфере исполнительских искусств» наградили компанию Yellow, Black and White.
— Инвестиции в театральные постановки мы начали совсем недавно, — признался продюсер «Чебурашки», генпродюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян. — Награда будет новым топливом, чтобы премия была не последней.
Мюзикл «Чебурашка» стал одним из самых посещаемых шоу для детей и их родителей.
А фестиваль Театра Вахтангова «Путь домой», организованный на родине основателя во Владикавказе, признали лучшим «Событием».
В церемонии принимали участие: группа Rain Drops, обладатель голоса в шесть октав Богдан Шувалов, солист Театра танца TODES Ильдар Гайнутдинов, певицы Анастасия Негода и Олеся Казаченко.