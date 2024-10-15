В Самарской области зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ

По информации ведомства, особенно заметен рост случаев ОРВИ среди детей. Заболеваемость среди малышей от 0 до 2 лет увеличилась на 34,1%, среди детей от 3 до 6 лет — на 10,7%. У взрослых рост показателя заболеваемости составил 2,1%.