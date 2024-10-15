В Самарской области зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ

В Самарской области продолжается увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ. За период с 7 по 13 октября в регионе зарегистрировали 18 543 случая болезни. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
«За 41-ю неделю 2024 года в Самарской области показатель на 10 тысяч населения составил 59, что выше эпидемического порога на 17,1%», — рассказали в пресс-службе.
По информации ведомства, особенно заметен рост случаев ОРВИ среди детей. Заболеваемость среди малышей от 0 до 2 лет увеличилась на 34,1%, среди детей от 3 до 6 лет — на 10,7%. У взрослых рост показателя заболеваемости составил 2,1%.
Помимо этого, лабораторный мониторинг показал, что в регионе продолжают циркулировать парагрипп, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, РС-вирусы и сезонные коронавирусы, включая COVID-19.