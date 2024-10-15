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На Р-240 «Восток» в Башкирии разбились насмерть два человека

В Башкирии в ДТП погибли водитель и пассажир Kia Rio
Источник: Комсомольская правда

В Кушнаренковском районе Башкирии в ДТП разбились насмерть два человека. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Трагедия произошла на 29 километре трассы Р-240 «Восток». Согласно предварительной информации, 37-летний житель Уфимского района за рулем Kia Rio врезался в стоящий справа на обочине бетонный отбойник. В результате ЧП водитель скончался еще до приезда скорой помощи. Двух пассажиров, мужчин 37 и 33 лет, доставили в больницу. Через некоторое время один из них умер в реанимации.

Причины и обстоятельства инцидента в настоящее устанавливаются. Специалисты назначил ряд экспертиз.

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