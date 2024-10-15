Главные новости 15 октября 2024 года

Письменные показания экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, зачитали на слушаниях в Солсбери. В них он заявил, что ощущал себя в безопасности в Британии и не видел необходимости скрывать свою личность. Письменные показания были даны около недели назад, заявил адвокат Эндрю О’Коннор.