Главные новости 15 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 октября 2024 года.
Москалькова обратилась в МККК насчет вывезенных на Украину курян
Уполномоченный по правам человека в России пытается получить информацию о вывезенных жителях Курской области, с которыми встречались представители Международного комитета Красного Креста. По словам Татьяны Москальковой, она старается максимально прояснить судьбу этих людей.
КНДР подорвала дороги на границе с Южной Кореей
Как пишет «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных, КНДР совершила подрыв участков двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы. Речь идет о восточной и западной автомобильных дорогах к северу от военной демаркационной линии. В Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи заявили, что усилили наблюдение и готовность.
В Охотском море нашли лодку с пропавшими два месяца назад людьми
В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что один из трех человек выжил после двух месяцев дрейфования на катамаране в Охотском море. Судно нашли в акватории моря вблизи села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Пострадавший находился в шоковом состоянии, ему оказывают медицинскую помощь.
В Британии раскрыли показания Скрипаля по делу об отравлении
Письменные показания экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, зачитали на слушаниях в Солсбери. В них он заявил, что ощущал себя в безопасности в Британии и не видел необходимости скрывать свою личность. Письменные показания были даны около недели назад, заявил адвокат Эндрю О’Коннор.
Депутат показал цены в столовой Госдумы
Согласно фотографии, которую предоставил депутат ГД Амир Хамитов, полноценный обед из шести позиций в столовой Думы обойдется примерно в 600 рублей. По словам Хамитова, в интернете распространяются фейки о якобы сильно заниженных ценах в думской столовой.